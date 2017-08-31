У Радикальній партії не виключають провокацій стосовно свого депутата з Рівного

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В деяких місцевих інтернет-виданнях з’явилась інформація про затримання під час отримання хабара в сумі п’ять тисяч доларів одного з депутатів Рівненської міської ради. Затримання проводили працівники СБУ. Наразі офіційної інформації від правоохоронців немає, але інтернет-ресурси поширили інформацію, що затриманим виявися депутат Рівненської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка Володимир Кудрін.

Для того, щоб вияснити позицію самої Радикальної партії, ми зв’язалися із депутатом рівненської обласної ради від цієї ж політичної сили Сергієм Свисталюком (на фото) і попросили його прокоментувати подію.

- На жаль, ми знаємо про причини затриманням нашого однопартійця дуже мало. Поки що можу сказати наступне: ми не виключаємо провокації проти нашого однопартійця. Річ у тім, що наша політична сила послідовно відстоює інтереси простих громадян, і це дуже не подобається владі та різного роду «групам впливу». Депутат міської ради, про якого йдеться, послідовно і чітко відстоював свої позиції, і ми припускаємо, що певні кола могли вдатися до провокації. Таких випадків в Україні безліч.

У той же час, на даний момент бути повністю впевненими у невинуватості нашого колеги ми не можемо – для цього потрібно мати офіційну інформацію від правоохоронних органів. Хочу наголосити, що визнати винною людину може лише суд. Тому закликаю представників ЗМІ утриматись від передчасних висновків.

Поки ж можу повідомити, що Радикальна партія Олега Ляшка не залишить однопартійця без правової допомоги. Ми докладемо усіх зусиль в рамках діючого законодавства для того, щоб досудове і судове розслідування були чесними та справедливими.