|№825 від 31.08.2017p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
У Радикальній партії не виключають провокацій стосовно свого депутата з Рівного
В деяких місцевих інтернет-виданнях з’явилась інформація про затримання під час отримання хабара в сумі п’ять тисяч доларів одного з депутатів Рівненської міської ради. Затримання проводили працівники СБУ. Наразі офіційної інформації від правоохоронців немає, але інтернет-ресурси поширили інформацію, що затриманим виявися депутат Рівненської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка Володимир Кудрін.
Для того, щоб вияснити позицію самої Радикальної партії, ми зв’язалися із депутатом рівненської обласної ради від цієї ж політичної сили Сергієм Свисталюком (на фото) і попросили його прокоментувати подію.
- На жаль, ми знаємо про причини затриманням нашого однопартійця дуже мало. Поки що можу сказати наступне: ми не виключаємо провокації проти нашого однопартійця. Річ у тім, що наша політична сила послідовно відстоює інтереси простих громадян, і це дуже не подобається владі та різного роду «групам впливу». Депутат міської ради, про якого йдеться, послідовно і чітко відстоював свої позиції, і ми припускаємо, що певні кола могли вдатися до провокації. Таких випадків в Україні безліч.
У той же час, на даний момент бути повністю впевненими у невинуватості нашого колеги ми не можемо – для цього потрібно мати офіційну інформацію від правоохоронних органів. Хочу наголосити, що визнати винною людину може лише суд. Тому закликаю представників ЗМІ утриматись від передчасних висновків.
Поки ж можу повідомити, що Радикальна партія Олега Ляшка не залишить однопартійця без правової допомоги. Ми докладемо усіх зусиль в рамках діючого законодавства для того, щоб досудове і судове розслідування були чесними та справедливими.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (19693)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. «Верес» вириває історичну перемогу в Одесі (298)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: