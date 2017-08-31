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Олексій Муляренко виявив у заповіднику місця нелегального видобутку бурштину

Олексій Муляренко виявив у заповіднику місця нелегального видобутку бурштину

Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко звернувся до Національної поліції в області з приводу пошкоджених територій у Рівненському природному заповіднику, що у Володимирецькому районі.

Відповідну заяву з фото- та відеодоказами керівник області силовикам надіслав ще вчора, 28 серпня.

Про це повідомив Олексій Муляренко на нараді за участю правоохоронців, екологів та лісників.

«Відпочиваючи на Білому озері, я провів оглядовий виїзд на території Білоозерського лісництва. Там я побачив канави довжиною від 400 до 600 метрів, які пристосовані для забезпечення водою мотопомп з метою нелегального видобутку бурштину. Найбільша з канав за всіма ознаками зовсім свіжа на вигляд. Вона з’явилася буквально декілька тижнів тому, але з її допомогою вже неодноразово видобували сонячне каміння. Підтвердженням чого є чимала ділянка поряд з явними ознаками роботи на ній мотопомп», - розповів Олексій Муляренко.

За словами Олексія Муляренка, на місці можна було побачити свіжі сліди перебування людей – недопалене вогнище, залишки їжі та знищені дерева. Зі слів очевидців, в ніч з 26 на 27 серпня, а також до цього, там працювала група невідомих осіб з 2-ма мотопомпами.

Водночас керівник області за допомогою GPS навігатора зафіксував координати значних порушень земель через дії невстановлених осіб.

На виконання доручення голови Рівненської ОДА від 23 травня цього року екологічна інспекція вже провела перевірку та визначила заподіяну державі шкоду на території заповідника ще до виявлення останніх місць пошкоджень на суму понад 20 мільйонів гривень.

Сьогодні Олексій Муляренко дав доручення керівництву заповідника та управлінню лісового господарства до 1 вересня засипати дані траншеї, аби унеможливити подальшу нелегальну діяльність з видобутку бурштину.

Державна екологічна інспекція отримала доручення провести невідкладну позапланову перевірку за даним фактом та визначити заподіяну державі шкоду. Правоохоронним органам забезпечити охорону громадського порядку під час роботи працівників заповідника, лісового господарства та екологів, надати правову оцінку діям або бездіяльності усіх причетних до цих фактів осіб та притягнути винних до відповідальності.

Заступник голови ОДА Ігор Тимошенко отримав доручення від Олексія Муляренка надіслати звернення на Кабмін щодо необхідності посилення відповідальності осіб, які нанесли шкоду заповідним територіям, а також підготувати звернення до Верховної Ради України з приводу якнайшвидшого прийняття Закону щодо видобутку бурштину.

31.08.2017


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