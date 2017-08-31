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¤ Із перших уст

Віталій Першогуба –

Віталій Першогуба –

про автогаз і не тільки…

Стрімке здорожчення газомоторного палива, яке ми спостерігаємо останнім часом, має всі шанси суттєво вплинути на споживчі ціни. Річ у тім, що значна частина невеликих фірм та дрібних підприємців, які займаються доставками товарів в свій час перевели свій автотранспорт на газ. Хоча саме обладнання і робота з його встановлення коштує не дешево, тим хто щоденно змушений проїжджати більше сотні кілометрів встановлення газобалонного обладнання окуповувалося за кілька місяців. Це було колись. Сьогодні ціни на газових заправках стрімко летять вгору і зрозуміти, коли ж це все і, головне, на якому рівні автогаз завершить дорожчати, не зрозуміло, тому що офіційні заяви аж ніяк не пояснюють причини подорожчання та й на рівень цін на цей вид пального щось не впливають. Тому ми попросили прокоментувати ситуацію координатора мережі АЗС «Олас» Віталія Першогубу:

- Ситуація із цінами на газомоторне пальне виглядає не дуже оптимістично. Газ для автомобілів дорожчає і найближчим часом має всі шанси ще піднятися в ціні. Чому так відбувається? Є закони ринку. Якщо на ньому не вистачає ресурсу, то вартість того самого ресурсу зростає. Ми, як гравці роздрібного ринку, не можемо диктувати рівень цін трейдерам. Чому не вистачає автогазу в Україні? Річ у тім, що ринок автогазу в нашій державі є нерозвиненим, і, я б сказав, примітивним. Тобто немає потужної інфраструктури, є проблеми з логістикою та довготривалими контрактами на закупівлю цього виду пального. Це при тому, що попит на газомоторне паливо стабільно зростає на 15 - 20% на рік і так вже років сім. Поки всі ці чинники не будуть виправлені коливання цін на газ будуть мати місце. Сьогодні я бачу, що вартість газу може піднятися до 18 гривень за літр. Звісно, що для більшості власників авто з газобалонними обладнанням, такий рівень цін є нерентабельним і їм вигідніше заправлятися традиційним видом пального – бензином. Наскільки нинішня криза на ринку газу буде сприяти його «дорослішанню» сказати важко, принаймні в найближчі три роки навряд чи ситуація в цьому сегменті сильно зміниться.

- Віталію Леонтійовичу, не так давно було цікаве дослідження рівненського Автомайдану, щодо ситуації в різних мережах АЗС, які працюють на Рівненщині. Ваша думка стосовно цього дослідження.

- Дуже добре, що наші громадські організації почали проводити всебічний та ґрунтовний аналіз того як працюють і чим торгують мережі АЗС. Це потрібно споживачам, бо є таке поняття – захист прав споживачів. В усіх цивілізованих країнах на сторожі прав покупців стоять, як державні, так і громадські організації, і тому я радий, що наш Автомайдан взяв на себе таку функцію. Що ж до самого дослідження, то його результати говорять самі за себе. Заправляючи свого «залізного коня», ми повинні розуміти – потрібно знайти розумний баланс між бажанням зекономити і ризиком отримати неякісне пальне, чи взагалі мати «недолив», аналізуючи це ґрунтовне дослідження, кожен автовласник повинен зробити свій висновок. Якщо ж цікава моя думка – то я задоволений тим, що наша мережа АЗС продає якісне пальне, чесно працює із клієнтами, і при цьому ми знаходимося з вартості нафтопродуктів десь посередині між «дорогими» і «дешевими» заправками. Так, що заправляйтесь на «Оласі» і не пошкодуєте. Тому що вартість пробігу кілометра у нас найнижча серед усіх.

31.08.2017Володимир Конєв


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