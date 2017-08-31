|№825 від 31.08.2017p.
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Відзнаки до Дня міста отримали кращі рівняни
Під час відзначення Дня Міста родзинкою урочистої академії, у сквері засновниці міста Марії Несвицької стало вручення відзнак «За заслуги перед містом». Кращі представники освіти, медицини, бізнесу, а також найбільш наполегливі і успішні голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, отримали загальноміське визнання.
Міський голова Рівного Володимир Хомко вручив відзнаки «За заслуги перед містом» наступним містянам:
Денисенку Юрію Тихоновичу – міському педіатру Міської дитячої лікарні Рівненської міської ради.
Нагорному Петру Борисовичу – заслуженому тренеру України, тренеру срібного призера чемпіонату світу в 2017 році;
Романчуку Михайлу Михайловичу – майстру спорту України міжнародного класу, срібному призеру чемпіонату світу в 2017 році;
Фатичу Івану Григоровичу – голові правління Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Дружба»;
Чеховичу Георгію Георгійовичу – заслуженому лікарю України, завідувачу обласного центру артрології та відновного лікування, лікарю ортопеду-травматологу Центральної міської лікарні міста Рівного.
Баль Людмилі Олександрівні – директору Дитячо-юнацької спортивної школи № 1;
Годі Маріяну Адамовичу – заслуженому працівнику промисловості України, директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівень ЛТД»;
Горецькій Надії Петрівні – голові правління Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Учитель» та керуючій справами Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Будівельник 9-А»;
Гусєвій Ірині Борисівні – майстру спорту України міжнародного класу, володарці срібної нагороди XV літніх Паралімпійських ігор;
Кальмук Олені Антонівні – викладачу-методисту по класу скрипки Комунального закладу «Рівненська дитяча музична школа № 2»;
Назаренку Олександру Вікторовичу – майстру спорту України міжнародного класу, володарю срібної нагороди XV літніх Паралімпійських ігор;
Опанасик Аллі Василівні – заступнику директора з виховної роботи Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу»;
Павлюку Олегу Васильовичу – директору Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення;
Палюх Ользі Григорівні – заслуженому тренеру України, тренеру срібної призерки та учасниці XV літніх Паралімпійських ігор;
Серветник Олені Павлівні – директору Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 імені Володимира Короленка;
Ткачук Катерині Василівні – майстру спорту України, учасниці XV літніх Паралімпійських ігор (зайняла 5-те місце);
Чумак Раїсі Митрофанівні – голові правління Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Орбіта-Північ».
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