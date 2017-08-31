|№825 від 31.08.2017p.
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У Рівному проведуть низку безкоштовних екскурсій вулицями міста
Щонеділі протягом вересня Рівненська наукова бібліотека організовуватиме для рівнян та гостей міста безкоштовні екскурсії вулицями обласного центру.
03.09 - вул. С. Петлюри;
10.09 - Парк ім. Т. Г. Шевченка;
17.09 - вул. Шкільна;
24.09 - вул. Драгоманова.
Збір щонеділі о 13.00 біля фонтану бібліотеки по вул.Короленка, 6.
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